Helio P23 против Kirin 710A
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
41
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
34
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P23
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 156K vs 101K
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
153
Kirin 710A +107%
316
Geekbench 5 (многоядерный)
851
Kirin 710A +35%
1146
AnTuTu Benchmark 8
101450
Kirin 710A +55%
156816
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|16 нм
|14 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|2
|4
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1500 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.93 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2017 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6763
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P23
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1