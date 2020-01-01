Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P23 vs Kirin 710A – что лучше?

Helio P23 против Kirin 710A

Helio P23
Helio P23
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 156K vs 101K
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P23
153
Kirin 710A +107%
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P23
851
Kirin 710A +35%
1146
AnTuTu Benchmark 8
Helio P23
101450
Kirin 710A +55%
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P23 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 16 нм 14 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
Ядер 2 4
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1500 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.93 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2017 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6763 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P23 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Helio P23 и Snapdragon 632
2. Helio P23 и Kirin 710
3. Helio P23 и Helio P60
4. Helio P23 и Snapdragon 665
5. Helio P23 и Snapdragon 660
6. Kirin 710A и Kirin 710
7. Kirin 710A и Snapdragon 665
8. Kirin 710A и Kirin 710F
9. Kirin 710A и Snapdragon 460
10. Kirin 710A и Snapdragon 732G

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 710A с Helio P23, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях