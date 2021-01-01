Helio P23 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P23
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 28%)
- Показывает на 19% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 97K
Преимущества MediaTek Helio A25
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|40715
|40306
|GPU
|15389
|9521
|Memory
|26934
|16528
|UX
|19069
|29187
|Total score
|103824
|97345
GeekBench 5
|Image compression
|67.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.22 images/s
|-
|Speech recognition
|15.7 words/s
|-
|Machine learning
|12.1 images/s
|-
|Camera shooting
|5.57 images/s
|-
|HTML 5
|1.34 Mnodes/s
|-
|SQLite
|331.05 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P23 и Helio A25
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|16 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|770 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|49.4 Гфлопс
|41.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1500 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.93 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2017 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6763V/CT
|MT6762V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P23
|Сайт MediaTek Helio A25
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