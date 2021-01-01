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Helio P23 против Helio A25

Helio P23
VS
Helio A25
Helio P23
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 28%)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 97K
Преимущества MediaTek Helio A25
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P23
vs
Helio A25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P23 +7%
103824
Helio A25
97345
CPU 40715 40306
GPU 15389 9521
Memory 26934 16528
UX 19069 29187
Total score 103824 97345
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P23 +12%
156
Helio A25
139
Multi-Core Score
Helio P23
859
Helio A25 +1%
871
Image compression 67.55 Mpixels/s -
Face detection 9.22 images/s -
Speech recognition 15.7 words/s -
Machine learning 12.1 images/s -
Camera shooting 5.57 images/s -
HTML 5 1.34 Mnodes/s -
SQLite 331.05 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P23 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 770 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 49.4 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1500 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.93 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2017 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6763V/CT MT6762V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P23 Сайт MediaTek Helio A25

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Комментарии

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