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Helio P23 против Helio G80

Helio P23
Helio P23
VS
Helio G80
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.93 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Набирает существенно больше (на 95%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 103K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P23
153
Helio G80 +129%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P23
859
Helio G80 +53%
1311
AnTuTu Benchmark 8
Helio P23
103316
Helio G80 +95%
201361

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P23 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G52 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 49.4 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1500 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.93 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2017 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6763V/CT -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P23 Сайт MediaTek Helio G80

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Комментарии

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