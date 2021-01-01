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Helio P23 против Helio G88

Helio P23
VS
Helio G88
Helio P23
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 118K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P23
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P23
118301
Helio G88 +66%
196002
CPU 42344 65730
GPU 17113 42693
Memory 29439 42099
UX 28985 44322
Total score 118301 196002
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P23
156
Helio G88 +122%
347
Multi-Core Score
Helio P23
869
Helio G88 +52%
1321
Image compression 67.55 Mpixels/s -
Face detection 9.22 images/s -
Speech recognition 15.7 words/s -
Machine learning 12.1 images/s -
Camera shooting 5.57 images/s -
HTML 5 1.34 Mnodes/s -
SQLite 331.05 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P23 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 49.4 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1500 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.93 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2017 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6763V/CT -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P23 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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