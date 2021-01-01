Helio P23 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P23
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 118K
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|42344
|65730
|GPU
|17113
|42693
|Memory
|29439
|42099
|UX
|28985
|44322
|Total score
|118301
|196002
GeekBench 5
|Image compression
|67.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.22 images/s
|-
|Speech recognition
|15.7 words/s
|-
|Machine learning
|12.1 images/s
|-
|Camera shooting
|5.57 images/s
|-
|HTML 5
|1.34 Mnodes/s
|-
|SQLite
|331.05 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P23 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|16 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|49.4 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1500 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 14.93 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2017 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6763V/CT
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P23
|Сайт MediaTek Helio G88
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1