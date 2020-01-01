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Helio P23 против Helio P20

Helio P23
Helio P23
VS
Helio P20
Helio P20

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P23
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 17% выше пропускная способность памяти (14.93 против 12.8 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio P20
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P23
153
Helio P20 +12%
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P23
859
Helio P20 +2%
875
AnTuTu Benchmark 8
Helio P23
103316
Helio P20
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P23 и Helio P20

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T880 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 49.4 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1500 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.93 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 5 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2017 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6763V/CT MT6757
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P23 Сайт MediaTek Helio P20

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Комментарии

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