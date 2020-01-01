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Helio P35 против Kirin 655

Helio P35
Helio P35
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 66K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (2300 против 2120 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P35
170
Kirin 655 +2%
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P35 +15%
978
Kirin 655
850
AnTuTu Benchmark 8
Helio P35 +48%
98266
Kirin 655
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-T830 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 680 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 44.8 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Декабрь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6765 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 -

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Комментарии

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