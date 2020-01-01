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Helio P35 против Kirin 710A

Helio P35
Helio P35
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 156K vs 94K
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P35
170
Kirin 710A +86%
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P35
971
Kirin 710A +18%
1146
AnTuTu Benchmark 8
Helio P35
94304
Kirin 710A +66%
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
Ядер 2 4
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6765 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 -

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Комментарии

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