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Helio P35 против Kirin 950

Helio P35
Helio P35
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 98K
  • На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P35
170
Kirin 950 +103%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P35
978
Kirin 950 +32%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Helio P35
98266
Kirin 950 +76%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-T880 MP4
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 680 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 44.8 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели MT6765 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 -

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Комментарии

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