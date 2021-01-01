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Helio P35 против Kirin 970

Helio P35
VS
Kirin 970
Helio P35
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 7.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 97K
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P35
vs
Kirin 970

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P35
97569
Kirin 970 +141%
234808
CPU 44240 66289
GPU 11001 73245
Memory 27983 50039
UX 15002 41387
Total score 97569 234808
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P35
168
Kirin 970 +130%
387
Multi-Core Score
Helio P35
965
Kirin 970 +41%
1364
Image compression 66.55 Mpixels/s 90.1 Mpixels/s
Face detection 9.05 images/s 11.4 images/s
Speech recognition 16.55 words/s 24.4 words/s
Machine learning 13.15 images/s 21.3 images/s
Camera shooting 5.63 images/s 11.2 images/s
HTML 5 1.3 Mnodes/s 1.59 Mnodes/s
SQLite 319.2 Krows/s 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali G72 MP12
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 680 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 64 192
FLOPS 44.8 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели MT6765 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 -

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Комментарии

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