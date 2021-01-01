Helio P35 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 970
Показывает в 7.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 97K На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с) Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров) Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
44240
66289
GPU
11001
73245
Memory
27983
50039
UX
15002
41387
Total score
97569
234808
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
66.55 Mpixels/s
90.1 Mpixels/s
Face detection
9.05 images/s
11.4 images/s
Speech recognition
16.55 words/s
24.4 words/s
Machine learning
13.15 images/s
21.3 images/s
Camera shooting
5.63 images/s
11.2 images/s
HTML 5
1.3 Mnodes/s
1.59 Mnodes/s
SQLite
319.2 Krows/s
415.6 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Kirin 970
Архитектура
8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер
8
8
Частота
2300 МГц
2360 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8-A
Кэш L1
-
512 КБ
Кэш L2
-
2 МБ
Техпроцесс
12 нм
10 нм
Количество транзисторов
-
5.5 млрд.
TDP
5 Вт
9 Вт
GPU
IMG PowerVR GE8320
Mali G72 MP12
Архитектура
Rogue
Bifrost
Частота GPU
680 МГц
746 МГц
Вычислительных блоков
2
12
Шейдерных блоков
64
192
FLOPS
44.8 Гфлопс
347 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.0
Версия OpenCL
1.2
2.0
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1600 МГц
1866 МГц
Шина
2x 16 Бит
4x 16 Бит
Пропускная способность
До 14.9 Гбит/сек
До 29 Гбит/сек
Объем
До 6 ГБ
До 8 ГБ
Нейронный процессор
Нет
Да
Тип накопителя
eMMC 5.1
UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея
2400 x 1080
3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры
1x 25МП, 2x 16МП
1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео
1K при 30FPS
4K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
4K при 60FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
32 bit@384 kHz, HD-audio
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 18
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
4.2
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou
Дата анонса
Декабрь 2018 года
Сентябрь 2017 года
Класс
Бюджетный
Флагман
Номер модели
MT6765
-
Официальный сайт
Сайт MediaTek Helio P35 -
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