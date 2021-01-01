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Helio P35 против Dimensity 1000L

Helio P35
VS
Dimensity 1000L
Helio P35
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 97K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P35
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P35
97569
Dimensity 1000L +241%
333006
CPU 44240 124605
GPU 11001 97817
Memory 27983 68951
UX 15002 44792
Total score 97569 333006
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P35
168
Dimensity 1000L +82%
306
Multi-Core Score
Helio P35
965
Dimensity 1000L +39%
1338
Image compression 66.55 Mpixels/s -
Face detection 9.05 images/s -
Speech recognition 16.55 words/s -
Machine learning 13.15 images/s -
Camera shooting 5.63 images/s -
HTML 5 1.3 Mnodes/s -
SQLite 319.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-G77 MC9
Архитектура Rogue Valhall
Частота GPU 680 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 64 144
FLOPS 44.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6765 MT6885Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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