Helio P35 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц) Более новый - выпущен на 6 месяцев позже Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
44240
40306
GPU
11001
9521
Memory
27983
16528
UX
15002
29187
Total score
98346
97345
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
66.55 Mpixels/s
-
Face detection
9.05 images/s
-
Speech recognition
16.55 words/s
-
Machine learning
13.15 images/s
-
Camera shooting
5.63 images/s
-
HTML 5
1.3 Mnodes/s
-
SQLite
319.2 Krows/s
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio A25
Архитектура
8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2300 МГц
1800 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
5 Вт
5 Вт
GPU
IMG PowerVR GE8320
PowerVR GE8320
Архитектура
Rogue
Rogue
Частота GPU
680 МГц
600 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
64
64
FLOPS
44.8 Гфлопс
41.6 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
1.2
1.2
Версия DirectX
12
11
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1600 МГц
1600 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 14.9 Гбит/сек
-
Объем
До 6 ГБ
До 4 ГБ
Нейронный процессор
Нет
NeuroPilot
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2400 x 1080
1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры
1x 25МП, 2x 16МП
1x 16МП
Запись видео
1K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 4
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
До 50 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou
Опрос
Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
Голосовать
Всего проголосовало:
< 1
Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio A25 с Helio P35, или задавайте вопросы