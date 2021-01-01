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Helio P35 против Helio A25

Helio P35
VS
Helio A25
Helio P35
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P35
vs
Helio A25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P35 +1%
98346
Helio A25
97345
CPU 44240 40306
GPU 11001 9521
Memory 27983 16528
UX 15002 29187
Total score 98346 97345
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P35 +24%
173
Helio A25
139
Multi-Core Score
Helio P35 +13%
980
Helio A25
871
Image compression 66.55 Mpixels/s -
Face detection 9.05 images/s -
Speech recognition 16.55 words/s -
Machine learning 13.15 images/s -
Camera shooting 5.63 images/s -
HTML 5 1.3 Mnodes/s -
SQLite 319.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 44.8 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6765 MT6762V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 Сайт MediaTek Helio A25

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