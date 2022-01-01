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Helio P35 против Helio G37

Helio P35
VS
Helio G37
Helio P35
Helio G37

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Helio G37
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P35
vs
Helio G37

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P35
100761
Helio G37
н/д
CPU 27886 -
GPU 17540 -
Memory 27015 -
UX 27673 -
Total score 100761 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P35
171
Helio G37 +41%
241
Multi-Core Score
Helio P35
975
Helio G37 +9%
1060
Image compression 66.55 Mpixels/s -
Face detection 9.05 images/s -
Speech recognition 16.55 words/s -
Machine learning 13.15 images/s -
Camera shooting 5.63 images/s -
HTML 5 1.3 Mnodes/s -
SQLite 319.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G37

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 44.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 13МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6765 MT6765V/CB
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 -

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