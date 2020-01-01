Helio P35 против Helio G70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P35
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G70
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 196K vs 96K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|680 МГц
|820 МГц
|Ядер
|2
|2
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6765
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P35
|Сайт MediaTek Helio G70
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