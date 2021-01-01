Helio P35 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 96K Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже Выше частота графического ускорителя (на 47%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
44240
74619
GPU
11001
33985
Memory
27983
42103
UX
15002
43577
Total score
96764
192977
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
66.55 Mpixels/s
-
Face detection
9.05 images/s
-
Speech recognition
16.55 words/s
-
Machine learning
13.15 images/s
-
Camera shooting
5.63 images/s
-
HTML 5
1.3 Mnodes/s
-
SQLite
319.2 Krows/s
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G88
Архитектура
8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер
8
8
Частота
2300 МГц
2000 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
5 Вт
-
GPU
IMG PowerVR GE8320
Mali-G52 MC2
Архитектура
Rogue
Bifrost
Частота GPU
680 МГц
1000 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
64
32
FLOPS
44.8 Гфлопс
-
Версия Vulcan
1.1
1.0
Версия OpenCL
1.2
2.0
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1600 МГц
1800 МГц
Шина
2x 16 Бит
-
Пропускная способность
До 14.9 Гбит/сек
-
Объем
До 6 ГБ
До 8 ГБ
Нейронный процессор
Нет
Да
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2400 x 1080
2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 25МП, 2x 16МП
1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео
1K при 30FPS
2K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
2K при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265, VP9
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
До 100 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
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