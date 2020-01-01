Helio P35 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
44
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
47
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P35
- На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 96K
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
170
Helio G90T +191%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
975
Helio G90T +69%
1644
AnTuTu Benchmark 8
96147
Helio G90T +200%
288623
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|680 МГц
|800 МГц
|Ядер
|2
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6765
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P35
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
4 (11.4%)
31 (88.6%)
Всего проголосовало: 35
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