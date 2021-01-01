Helio P35 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P35
- На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G95
- Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 336K vs 121K
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 32%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|36930
|95615
|GPU
|15632
|85900
|Memory
|29149
|54379
|UX
|38919
|98554
|Total score
|121895
|336760
GeekBench 5
|Image compression
|66.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.05 images/s
|-
|Speech recognition
|16.55 words/s
|-
|Machine learning
|13.15 images/s
|-
|Camera shooting
|5.63 images/s
|-
|HTML 5
|1.3 Mnodes/s
|-
|SQLite
|319.2 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|680 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|64
|64
|FLOPS
|44.8 Гфлопс
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6765
|MT6785V/CD
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P35
|Сайт MediaTek Helio G95
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