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Helio P35 против Helio G95

Helio P35
VS
Helio G95
Helio P35
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 336K vs 121K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P35
vs
Helio G95

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P35
121895
Helio G95 +176%
336760
CPU 36930 95615
GPU 15632 85900
Memory 29149 54379
UX 38919 98554
Total score 121895 336760
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P35
172
Helio G95 +204%
523
Multi-Core Score
Helio P35
989
Helio G95 +63%
1608
Image compression 66.55 Mpixels/s -
Face detection 9.05 images/s -
Speech recognition 16.55 words/s -
Machine learning 13.15 images/s -
Camera shooting 5.63 images/s -
HTML 5 1.3 Mnodes/s -
SQLite 319.2 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 57 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[High]
Genshin Impact - 27 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 680 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 44.8 Гфлопс 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6765 MT6785V/CD
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 Сайт MediaTek Helio G95

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