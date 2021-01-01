Helio P35 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G96
Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 121K Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже Выше частота графического ускорителя (на 25%) Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
36930
92742
GPU
15632
95976
Memory
29149
57726
UX
38919
98195
Total score
121895
346649
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
66.55 Mpixels/s
-
Face detection
9.05 images/s
-
Speech recognition
16.55 words/s
-
Machine learning
13.15 images/s
-
Camera shooting
5.63 images/s
-
HTML 5
1.3 Mnodes/s
-
SQLite
319.2 Krows/s
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G96
Архитектура
8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер
8
8
Частота
2300 МГц
2050 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8.2-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
5 Вт
-
GPU
IMG PowerVR GE8320
Mali G57 MC2
Архитектура
Rogue
Valhall
Частота GPU
680 МГц
850 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
64
32
FLOPS
44.8 Гфлопс
-
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
1.2
2.0
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1600 МГц
2133 МГц
Шина
2x 16 Бит
-
Пропускная способность
До 14.9 Гбит/сек
-
Объем
До 6 ГБ
-
Нейронный процессор
Нет
Да
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея
2400 x 1080
2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 25МП, 2x 16МП
1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео
1K при 30FPS
4K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
4K при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265, VP9
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 13
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
-
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
-
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.2
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
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