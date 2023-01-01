Helio P35 против Helio G99
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G99
Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 113K Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров) Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже Выше частота графического ускорителя (на 47%) На 15% выше пропускная способность памяти (17.1 против 14.9 Гбит/с)
Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
45313
103872
GPU
15084
84760
Memory
28634
85275
UX
24531
100549
Total score
113235
370787
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
64.7 Mpixels/s
114.8 Mpixels/s
Face detection
9.11 images/s
14.3 images/s
Speech recognition
16.6 words/s
36.1 words/s
Machine learning
13.2 images/s
30.2 images/s
Camera shooting
5.82 images/s
16.4 images/s
HTML 5
1.31 Mnodes/s
1.73 Mnodes/s
SQLite
333.2 Krows/s
599.6 Krows/s
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability
-
99%
Graphics test
-
8 FPS
Score
-
1362
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G99
Архитектура
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер
8
8
Частота
2300 МГц
2200 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8.2-A
Техпроцесс
12 нм
6 нм
TDP
5 Вт
-
GPU
IMG PowerVR GE8320
Mali-G57 MC2
Архитектура
Rogue
Valhall
Частота GPU
680 МГц
1000 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
64
32
FLOPS
44.8 Гфлопс
-
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
1.2
2.0
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1600 МГц
4266 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 14.9 Гбит/сек
До 17.1 Гбит/сек
Объем
До 6 ГБ
До 10 ГБ
Нейронный процессор
Нет
Да
Тип накопителя
eMMC 5.1
UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея
2400 x 1080
2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 25МП, 2x 13МП
1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео
1K при 30FPS
2K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
2K при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265, VP9
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 13
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
-
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
-
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.2
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
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