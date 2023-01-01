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Helio P35 против Helio G99

Helio P35
VS
Helio G99
Helio P35
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 113K
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (17.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P35
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P35
113235
Helio G99 +227%
370787
CPU 45313 103872
GPU 15084 84760
Memory 28634 85275
UX 24531 100549
Total score 113235 370787
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P35
169
Helio G99 +230%
558
Multi-Core Score
Helio P35
969
Helio G99 +87%
1816
Image compression 64.7 Mpixels/s 114.8 Mpixels/s
Face detection 9.11 images/s 14.3 images/s
Speech recognition 16.6 words/s 36.1 words/s
Machine learning 13.2 images/s 30.2 images/s
Camera shooting 5.82 images/s 16.4 images/s
HTML 5 1.31 Mnodes/s 1.73 Mnodes/s
SQLite 333.2 Krows/s 599.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio P35
н/д
Helio G99
1362
Stability - 99%
Graphics test - 8 FPS
Score - 1362

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-G57 MC2
Архитектура Rogue Valhall
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 44.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 13МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Май 2022 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6765 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 Сайт MediaTek Helio G99

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