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Helio P60 против Kirin 659

Helio P60
VS
Kirin 659
Helio P60
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P60
vs
Kirin 659

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P60
168495
Kirin 659
н/д
CPU 68803 42694
GPU 23779 10714
Memory 24831 35791
UX 32378 20904
Total score 168495 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P60 +39%
269
Kirin 659
194
Multi-Core Score
Helio P60 +29%
1124
Kirin 659
868
Image compression 77.3 Mpixels/s 68.9 Mpixels/s
Face detection 11.2 images/s 9.19 images/s
Speech recognition 17.1 words/s 14.4 words/s
Machine learning 12.3 images/s 10 images/s
Camera shooting 9.55 images/s 4.67 images/s
HTML 5 1.57 Mnodes/s 1.33 Mnodes/s
SQLite 419.5 Krows/s 335.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 86 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6771 -
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 -

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Комментарии

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