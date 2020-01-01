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Helio P60 против Kirin 710F

Helio P60
Helio P60
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P60
274
Kirin 710F +19%
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P60
1145
Kirin 710F +19%
1364
AnTuTu Benchmark 8
Helio P60 +1%
172442
Kirin 710F
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 800 МГц 1000 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 86 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6771 -
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 -

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Комментарии

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