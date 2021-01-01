Helio P60 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 320K vs 168K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|68803
|103259
|GPU
|23779
|85059
|Memory
|24831
|69725
|UX
|32378
|58333
|Total score
|168910
|320443
GeekBench 5
|Image compression
|77.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.2 images/s
|-
|Speech recognition
|17.1 words/s
|-
|Machine learning
|12.3 images/s
|-
|Camera shooting
|9.55 images/s
|-
|HTML 5
|1.57 Mnodes/s
|-
|SQLite
|419.5 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|43 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor 9X
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P60 и Kirin 810
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|800 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|6
|Шейдерных блоков
|48
|96
|FLOPS
|86 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 24МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6771
|-
|Официальный сайт
|Сайт Mediatek Helio P60
|-
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