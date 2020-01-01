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Helio P60 против Kirin 950

Helio P60
Helio P60
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Показывает на 42% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P60
275
Kirin 950 +25%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P60
1139
Kirin 950 +14%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Helio P60
172946
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 86 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6771 -
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 -

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Комментарии

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