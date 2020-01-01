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Helio P60 против Kirin 960

Helio P60
Helio P60
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 218K vs 172K
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P60
274
Kirin 960 +39%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P60
1145
Kirin 960 +39%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Helio P60
172442
Kirin 960 +27%
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 800 МГц 1037 МГц
Ядер 3 8
FLOPS 86 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6771 -
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 -

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Комментарии

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