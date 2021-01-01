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Helio P60 против Dimensity 1000L

Helio P60
VS
Dimensity 1000L
Helio P60
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 168K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P60
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P60
168495
Dimensity 1000L +98%
333006
CPU 68803 124605
GPU 23779 97817
Memory 24831 68951
UX 32378 44792
Total score 168495 333006
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P60
269
Dimensity 1000L +14%
306
Multi-Core Score
Helio P60
1124
Dimensity 1000L +19%
1338
Image compression 77.3 Mpixels/s -
Face detection 11.2 images/s -
Speech recognition 17.1 words/s -
Machine learning 12.3 images/s -
Camera shooting 9.55 images/s -
HTML 5 1.57 Mnodes/s -
SQLite 419.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 9
Шейдерных блоков 48 144
FLOPS 86 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6771 MT6885Z
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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