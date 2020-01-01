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Helio P60 против Dimensity 700

Helio P60
Helio P60
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 170K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P60
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P60
170454
Dimensity 700 +68%
286122
CPU 68803 -
GPU 23779 -
Memory 24831 -
UX 32378 -
Total score 170454 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P60
272
Dimensity 700 +98%
538
Multi-Core Score
Helio P60
1138
Dimensity 700 +52%
1727
Image compression 77.3 Mpixels/s -
Face detection 11.2 images/s -
Speech recognition 17.1 words/s -
Machine learning 12.3 images/s -
Camera shooting 9.55 images/s -
HTML 5 1.57 Mnodes/s -
SQLite 419.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 800 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 -
FLOPS 86 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6771 -
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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