Helio P60 против Dimensity 700
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 170K
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|68803
|-
|GPU
|23779
|-
|Memory
|24831
|-
|UX
|32378
|-
|Total score
|170454
|286122
GeekBench 5
Single-Core Score
272
Dimensity 700 +98%
538
Multi-Core Score
1138
Dimensity 700 +52%
1727
|Image compression
|77.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.2 images/s
|-
|Speech recognition
|17.1 words/s
|-
|Machine learning
|12.3 images/s
|-
|Camera shooting
|9.55 images/s
|-
|HTML 5
|1.57 Mnodes/s
|-
|SQLite
|419.5 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P60 и Dimensity 700
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|-
|FLOPS
|86 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 24МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6771
|-
|Официальный сайт
|Сайт Mediatek Helio P60
|Сайт MediaTek Dimensity 700
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