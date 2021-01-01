Helio P60 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 97K Выше частота графического ускорителя (на 33%) На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
68803
40306
GPU
23779
9521
Memory
24831
16528
UX
32378
29187
Total score
170893
97345
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
77.3 Mpixels/s
-
Face detection
11.2 images/s
-
Speech recognition
17.1 words/s
-
Machine learning
12.3 images/s
-
Camera shooting
9.55 images/s
-
HTML 5
1.57 Mnodes/s
-
SQLite
419.5 Krows/s
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Helio A25
Архитектура
4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
1800 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
5 Вт
5 Вт
GPU
Mali-G72 MP3
PowerVR GE8320
Архитектура
Bifrost
Rogue
Частота GPU
800 МГц
600 МГц
Вычислительных блоков
3
2
Шейдерных блоков
48
64
FLOPS
86 Гфлопс
41.6 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
2.0
1.2
Версия DirectX
12
11
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1800 МГц
1600 МГц
Шина
2x 32 Бит
2x 16 Бит
Объем
До 8 ГБ
До 4 ГБ
Нейронный процессор
Нет
NeuroPilot
Тип накопителя
eMMC 5.1, UFS 2.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2340 x 1080
1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры
1x 32МП, 2x 24МП
1x 16МП
Запись видео
4K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
4K при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP8, VP9
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 4
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
До 50 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
4.2
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou
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