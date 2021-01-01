Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P60 vs Helio G25 – что лучше?

Helio P60 против Helio G25

Helio P60
VS
Helio G25
Helio P60
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 8 – 168K vs 89K
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P60
vs
Helio G25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P60 +87%
168495
Helio G25
89890
CPU 68803 36384
GPU 23779 12328
Memory 24831 24374
UX 32378 15441
Total score 168495 89890
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P60 +104%
269
Helio G25
132
Multi-Core Score
Helio P60 +140%
1124
Helio G25
468
Image compression 77.3 Mpixels/s -
Face detection 11.2 images/s -
Speech recognition 17.1 words/s -
Machine learning 12.3 images/s -
Camera shooting 9.55 images/s -
HTML 5 1.57 Mnodes/s -
SQLite 419.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 86 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6771 -
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 Сайт MediaTek Helio G25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
66 (93%)
5 (7%)
Всего проголосовало: 71

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G против Mediatek Helio P60
2. HiSilicon Kirin 710 против Mediatek Helio P60
3. MediaTek Helio G80 против Mediatek Helio P60
4. Qualcomm Snapdragon 460 против Mediatek Helio P60
5. MediaTek Helio G35 против Mediatek Helio P60
6. Qualcomm Snapdragon 625 против MediaTek Helio G25
7. Qualcomm Snapdragon 439 против MediaTek Helio G25
8. MediaTek Helio P35 против MediaTek Helio G25
9. Qualcomm Snapdragon 636 против MediaTek Helio G25
10. MediaTek Helio G90T против MediaTek Helio G25

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G25 с Helio P60, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях