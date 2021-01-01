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Helio P60 против Helio G88

Helio P60
VS
Helio G88
Helio P60
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 168K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P60
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P60
168793
Helio G88 +14%
192977
CPU 68803 74619
GPU 23779 33985
Memory 24831 42103
UX 32378 43577
Total score 168793 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P60
269
Helio G88 +25%
335
Multi-Core Score
Helio P60
1110
Helio G88 +16%
1290
Image compression 77.3 Mpixels/s -
Face detection 11.2 images/s -
Speech recognition 17.1 words/s -
Machine learning 12.3 images/s -
Camera shooting 9.55 images/s -
HTML 5 1.57 Mnodes/s -
SQLite 419.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 800 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 86 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6771 -
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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