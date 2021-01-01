Helio P60 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
Набирает существенно больше (на 94%) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 179K Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже Выше частота графического ускорителя (на 6%) Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
64073
92742
GPU
31631
95976
Memory
27470
57726
UX
54042
98195
Total score
179026
346649
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
77.3 Mpixels/s
-
Face detection
11.2 images/s
-
Speech recognition
17.1 words/s
-
Machine learning
12.3 images/s
-
Camera shooting
9.55 images/s
-
HTML 5
1.57 Mnodes/s
-
SQLite
419.5 Krows/s
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Helio G96
Архитектура
4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
2050 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8.2-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
5 Вт
-
GPU
Mali-G72 MP3
Mali G57 MC2
Архитектура
Bifrost
Valhall
Частота GPU
800 МГц
850 МГц
Вычислительных блоков
3
2
Шейдерных блоков
48
32
FLOPS
86 Гфлопс
-
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
2.0
2.0
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1800 МГц
2133 МГц
Шина
2x 32 Бит
-
Объем
До 8 ГБ
-
Нейронный процессор
Нет
Да
Тип накопителя
eMMC 5.1, UFS 2.1
eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея
2340 x 1080
2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 32МП, 2x 24МП
1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео
4K при 30FPS
4K при 30FPS
Воспроизведение видео
4K при 30FPS
4K при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP8, VP9
H.264, H.265, VP9
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 13
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
-
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
-
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
4.2
5.2
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
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