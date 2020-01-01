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Helio P60 против Helio P35

Helio P60
Helio P60
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 96K
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P60 +61%
274
Helio P35
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P60 +17%
1145
Helio P35
975
AnTuTu Benchmark 8
Helio P60 +79%
172442
Helio P35
96147

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P60 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 800 МГц 680 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 86 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 24МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6771 MT6765
Официальный сайт Сайт Mediatek Helio P60 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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