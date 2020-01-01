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Helio P65 против A11 Bionic

Helio P65
Helio P65
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 185K
  • На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P65
351
A11 Bionic +168%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P65
1274
A11 Bionic +84%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Helio P65
185658
A11 Bionic +71%
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Arm Mali-G52 2EEMC2 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 820 МГц -
Ядер 2 3
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P65 -

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