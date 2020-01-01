Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P65 vs Kirin 955 – что лучше?

Helio P65 против Kirin 955

Helio P65
Helio P65
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 186K vs 119K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 91% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.41 Гбит/с)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P65 +3%
352
Kirin 955
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P65 +16%
1274
Kirin 955
1100
AnTuTu Benchmark 8
Helio P65 +57%
186675
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Arm Mali-G52 2EEMC2 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 56.4 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P65 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio P65 против Qualcomm Snapdragon 730
2. MediaTek Helio P65 против Qualcomm Snapdragon 730G
3. MediaTek Helio P65 против Qualcomm Snapdragon 720G
4. MediaTek Helio P65 против Qualcomm Snapdragon 712
5. MediaTek Helio P65 против HiSilicon Kirin 710
6. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 855
7. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 625
8. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 636
9. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 821

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Helio P65, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях