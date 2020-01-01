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Helio P65 против Kirin 980

Helio P65
Helio P65
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 185K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P65
351
Kirin 980 +98%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P65
1274
Kirin 980 +95%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Helio P65
185658
Kirin 980 +117%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 820 МГц 720 МГц
Ядер 2 10
FLOPS - 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P65 Сайт HiSilicon Kirin 980

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5 (31.3%)
11 (68.8%)
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