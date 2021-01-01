Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P65 vs Dimensity 810 – что лучше?

Helio P65 против Dimensity 810

Helio P65
VS
Dimensity 810
Helio P65
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 94%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 200K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P65
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P65
200118
Dimensity 810 +94%
387476
CPU 64862 113696
GPU 32798 85477
Memory 40479 76385
UX 58333 105966
Total score 200118 387476
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P65
358
Dimensity 810 +75%
626
Multi-Core Score
Helio P65
1303
Dimensity 810 +48%
1932
Image compression 78.55 Mpixels/s -
Face detection 11.5 images/s -
Speech recognition 24.8 words/s -
Machine learning 17.55 images/s -
Camera shooting 9.14 images/s -
HTML 5 1.5 Mnodes/s -
SQLite 418.05 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 12 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 56.4 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 100 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6768 MT6833V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P65 Сайт MediaTek Dimensity 810

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 720G и Helio P65
2. Snapdragon 665 и Helio P65
3. Snapdragon 730 и Helio P65
4. Kirin 710 и Helio P65
5. Helio G80 и Helio P65
6. Snapdragon 720G и Dimensity 810
7. Snapdragon 732G и Dimensity 810
8. Snapdragon 750G и Dimensity 810
9. Snapdragon 860 и Dimensity 810
10. Dimensity 1200 и Dimensity 810
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 810 с Helio P65, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры