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Helio P65 против Helio G88

Helio P65
VS
Helio G88
Helio P65
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 183K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P65
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P65
183620
Helio G88 +5%
192977
CPU 64553 74619
GPU 29759 33985
Memory 31973 42103
UX 34654 43577
Total score 183620 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P65 +2%
342
Helio G88
335
Multi-Core Score
Helio P65
1258
Helio G88 +3%
1290

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 820 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 56.4 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P65 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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