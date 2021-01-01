Helio P65 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 9 – 199K vs 109K Показывает на 38% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Выше частота графического ускорителя (на 26%) Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
64862
31847
GPU
32798
14664
Memory
40479
29410
UX
58333
32095
Total score
199740
109284
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
23.95 Mpixels/s
Face detection
-
4.81 images/s
Speech recognition
-
8.82 words/s
Machine learning
-
5.31 images/s
Camera shooting
-
2.51 images/s
HTML 5
-
0.59 Mnodes/s
SQLite
-
150.25 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Helio P22
Архитектура
2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
2000 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
Количество транзисторов
5.5 млрд.
5.5 млрд.
TDP
-
5 Вт
GPU
Arm Mali-G52 2EEMC2
PowerVR GE8320
Архитектура
Bifrost
Rogue
Частота GPU
820 МГц
650 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
64
FLOPS
56.4 Гфлопс
41 Гфлопс
Версия Vulcan
1.0
1.1
Версия OpenCL
2.0
1.2
Версия DirectX
12
11
Тип памяти
LPDDR4
LPDDR4X
Частота памяти
1800 МГц
1600 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 13.41 Гбит/сек
-
Объем
До 8 ГБ
До 6 ГБ
Нейронный процессор
NeuroPilot
CorePilot
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры
1x 48МП, 2x 16МП
1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео
1K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 100 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
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