Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P65 vs Helio P35 – что лучше?

Helio P65 против Helio P35

Helio P65
VS
Helio P35
Helio P65
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Набирает существенно больше (на 86%) баллов в AnTuTu 8 – 181K vs 97K
  • Показывает на 26% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P65
vs
Helio P35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P65 +86%
181778
Helio P35
97569
CPU 64553 44240
GPU 29759 11001
Memory 31973 27983
UX 34654 15002
Total score 181778 97569
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P65 +103%
341
Helio P35
168
Multi-Core Score
Helio P65 +31%
1260
Helio P35
965
Image compression - 66.55 Mpixels/s
Face detection - 9.05 images/s
Speech recognition - 16.55 words/s
Machine learning - 13.15 images/s
Camera shooting - 5.63 images/s
HTML 5 - 1.3 Mnodes/s
SQLite - 319.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Arm Mali-G52 2EEMC2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 820 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 56.4 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P65 Сайт MediaTek Helio P35

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
14 (93.3%)
1 (6.7%)
Всего проголосовало: 15

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 675 против MediaTek Helio P65
2. Samsung Exynos 9611 против MediaTek Helio P65
3. Qualcomm Snapdragon 855 против MediaTek Helio P65
4. Qualcomm Snapdragon 665 против MediaTek Helio P65
5. HiSilicon Kirin 980 против MediaTek Helio P65
6. Qualcomm Snapdragon 730G против MediaTek Helio P35
7. Qualcomm Snapdragon 865 против MediaTek Helio P35
8. Qualcomm Snapdragon 665 против MediaTek Helio P35
9. Qualcomm Snapdragon 660 против MediaTek Helio P35
10. MediaTek Helio G80 против MediaTek Helio P35

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P35 с Helio P65, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях