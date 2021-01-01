Helio P65 против Helio P35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
Набирает существенно больше (на 86%) баллов в AnTuTu 8 – 181K vs 97K Показывает на 26% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Выше частота графического ускорителя (на 21%) Более новый - выпущен на 6 месяцев позже Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P35
На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц) На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
64553
44240
GPU
29759
11001
Memory
31973
27983
UX
34654
15002
Total score
181778
97569
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
66.55 Mpixels/s
Face detection
-
9.05 images/s
Speech recognition
-
16.55 words/s
Machine learning
-
13.15 images/s
Camera shooting
-
5.63 images/s
HTML 5
-
1.3 Mnodes/s
SQLite
-
319.2 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Helio P35
Архитектура
2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
2300 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
Количество транзисторов
5.5 млрд.
-
TDP
-
5 Вт
GPU
Arm Mali-G52 2EEMC2
IMG PowerVR GE8320
Архитектура
Bifrost
Rogue
Частота GPU
820 МГц
680 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
64
FLOPS
56.4 Гфлопс
44.8 Гфлопс
Версия Vulcan
1.0
1.1
Версия OpenCL
2.0
1.2
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4
LPDDR4X
Частота памяти
1800 МГц
1600 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 13.41 Гбит/сек
До 14.9 Гбит/сек
Объем
До 8 ГБ
До 6 ГБ
Нейронный процессор
NeuroPilot
Нет
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 48МП, 2x 16МП
1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео
1K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 100 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
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