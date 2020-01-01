Helio P65 против Helio P60
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P65
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 172K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Arm Mali-G52 2EEMC2
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|820 МГц
|800 МГц
|Ядер
|2
|3
|FLOPS
|-
|86 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6771
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P65
|Сайт Mediatek Helio P60
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