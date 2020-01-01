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Helio P65 против Helio P60

Helio P65
Helio P65
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 172K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P65 +28%
351
Helio P60
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P65 +11%
1274
Helio P60
1145
AnTuTu Benchmark 8
Helio P65 +8%
185658
Helio P60
172442

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P65 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 820 МГц 800 МГц
Ядер 2 3
FLOPS - 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Февраль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6771
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P65 Сайт Mediatek Helio P60

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19 (73.1%)
7 (26.9%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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