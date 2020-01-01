Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P65 (с графикой Arm Mali-G52 2EEMC2) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.