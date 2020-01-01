Helio P70 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P70
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 14% выше частота процессора (2100 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 170K
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2100 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|650 МГц
|Ядер
|3
|6
|Количество ALU
|-
|192
|FLOPS
|255 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P70
|-
Опрос
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