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Helio P70 против Apple A9

Helio P70
Helio P70
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 14% выше частота процессора (2100 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 170K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P70
299
Apple A9 +82%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P70 +38%
1395
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Helio P70 +13%
192309
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2100 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Ядер 3 6
Количество ALU - 192
FLOPS 255 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 -

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Комментарии

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