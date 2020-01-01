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Helio P70 против Kirin 710

Helio P70
Helio P70
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 159K
  • Показывает на 13% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P70
299
Kirin 710 +10%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P70 +16%
1395
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Helio P70 +21%
192309
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 255 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 Сайт HiSilicon Kirin 710

Опрос

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25 (69.4%)
11 (30.6%)
Всего проголосовало: 36

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Комментарии

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