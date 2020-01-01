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Helio P70 против Kirin 810

Helio P70
Helio P70
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 192K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P70
299
Kirin 810 +104%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P70
1395
Kirin 810 +45%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Helio P70
192309
Kirin 810 +68%
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G52 MP6
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 820 МГц
Ядер 3 6
FLOPS 255 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 -

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7 (77.8%)
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