Helio P70 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 192K
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|820 МГц
|Ядер
|3
|6
|FLOPS
|255 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P70
|-
Опрос
2 (22.2%)
7 (77.8%)
Всего проголосовало: 9
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