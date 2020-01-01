Helio P70 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P70
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Показывает на 36% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 192K
- На 12% выше частота процессора (2360 против 2100 МГц
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|746 МГц
|Ядер
|3
|12
|FLOPS
|255 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P70
|Сайт HiSilicon Kirin 970
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