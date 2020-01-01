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Helio P70 против Kirin 970

Helio P70
Helio P70
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает на 36% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 192K
  • На 12% выше частота процессора (2360 против 2100 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P70
299
Kirin 970 +31%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P70
1395
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Helio P70
192309
Kirin 970 +22%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 746 МГц
Ядер 3 12
FLOPS 255 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1833 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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