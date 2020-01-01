Helio P70 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 192K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 24% выше частота процессора (2600 против 2100 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
299
Geekbench 5 (многоядерный)
1395
AnTuTu Benchmark 8
192309
Dimensity 1000L +76%
339319
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Ядер
|3
|9
|FLOPS
|255 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P70
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
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