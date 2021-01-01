Helio P70 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
17
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 227K
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
- На 14% выше частота процессора (2400 против 2100 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|77653
|113696
|GPU
|44915
|85477
|Memory
|48030
|76385
|UX
|55682
|105966
|Total score
|227495
|387476
GeekBench 5
Single-Core Score
299
Dimensity 810 +109%
626
Multi-Core Score
1406
Dimensity 810 +37%
1932
|Image compression
|82.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.7 images/s
|-
|Speech recognition
|16.45 words/s
|-
|Machine learning
|12.2 images/s
|-
|Camera shooting
|9.58 images/s
|-
|HTML 5
|1.69 Mnodes/s
|-
|SQLite
|429.6 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P70 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|12 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|32
|FLOPS
|78.8 Гфлопс
|208 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6771V/CT
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P70
|Сайт MediaTek Dimensity 810
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1