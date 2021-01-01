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Helio P70 против Dimensity 810

Helio P70
VS
Dimensity 810
Helio P70
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 227K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (2400 против 2100 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P70
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P70
227495
Dimensity 810 +70%
387476
CPU 77653 113696
GPU 44915 85477
Memory 48030 76385
UX 55682 105966
Total score 227495 387476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P70
299
Dimensity 810 +109%
626
Multi-Core Score
Helio P70
1406
Dimensity 810 +37%
1932
Image compression 82.6 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 16.45 words/s -
Machine learning 12.2 images/s -
Camera shooting 9.58 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 429.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 12 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 78.8 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6771V/CT MT6833V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 Сайт MediaTek Dimensity 810

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