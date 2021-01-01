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Helio P70 против Helio A25

Helio P70
VS
Helio A25
Helio P70
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 97K
  • Показывает на 89% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P70
vs
Helio A25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P70 +98%
192293
Helio A25
97345
CPU 74666 40306
GPU 40391 9521
Memory 43943 16528
UX 36633 29187
Total score 192293 97345
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P70 +116%
300
Helio A25
139
Multi-Core Score
Helio P70 +62%
1410
Helio A25
871
Image compression 82.6 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 16.45 words/s -
Machine learning 12.2 images/s -
Camera shooting 9.58 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 429.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 78.8 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6762V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 Сайт MediaTek Helio A25

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Комментарии

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