Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P70 vs Helio G25 – что лучше?

Helio P70 против Helio G25

Helio P70
VS
Helio G25
Helio P70
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 227K vs 94K
  • Показывает на 89% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P70
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P70 +140%
227353
Helio G25
94631
CPU 77653 36605
GPU 44915 12376
Memory 48030 24580
UX 55682 20429
Total score 227353 94631
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P70 +123%
303
Helio G25
136
Multi-Core Score
Helio P70 +197%
1416
Helio G25
477
Image compression 82.6 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 16.45 words/s -
Machine learning 12.2 images/s -
Camera shooting 9.58 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 429.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 78.8 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6771V/CT MT6762G
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 Сайт MediaTek Helio G25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
17 (81%)
4 (19%)
Всего проголосовало: 21

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio P70 против Qualcomm Snapdragon 730G
2. MediaTek Helio P70 против Qualcomm Snapdragon 665
3. MediaTek Helio P70 против Qualcomm Snapdragon 732G
4. MediaTek Helio P70 против Qualcomm Snapdragon 710
5. MediaTek Helio P70 против Helio G90T
6. MediaTek Helio G25 против Qualcomm Snapdragon 720G
7. MediaTek Helio G25 против Samsung Exynos 9611
8. MediaTek Helio G25 против Helio P22
9. MediaTek Helio G25 против Helio G90T
10. MediaTek Helio G25 против Qualcomm Snapdragon 460

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G25 с Helio P70, или задавайте вопросы
Avatar
Прохожий 26 мая 2021 22:11
У меня Umidigi Power 3 на P70. Всё "летает"(в игрушки не играю) благодаря процу, но прошивка сырая (выпустили 3-е обновление, после чего пропал звук.Так потом эту прошивку убрали с сайта и написали не шить). Но нареканий, в целом, не много, девайс не греется( так, чуть тёплый), всё шустро и плавно.
0 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры