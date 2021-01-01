Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P70 vs Helio G88 – что лучше?

Helio P70 против Helio G88

Helio P70
VS
Helio G88
Helio P70
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 186K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P70
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P70
186180
Helio G88 +4%
192977
CPU 74666 74619
GPU 40391 33985
Memory 43943 42103
UX 36633 43577
Total score 186180 192977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P70
296
Helio G88 +13%
335
Multi-Core Score
Helio P70 +7%
1374
Helio G88
1290
Image compression 82.6 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 16.45 words/s -
Machine learning 12.2 images/s -
Camera shooting 9.58 images/s -
HTML 5 1.69 Mnodes/s -
SQLite 429.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 78.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Helio P70 vs Snapdragon 730
2. Helio P70 vs Snapdragon 730G
3. Helio P70 vs Snapdragon 720G
4. Helio P70 vs Snapdragon 665
5. Helio P70 vs Helio G90T
6. Helio G88 vs Snapdragon 720G
7. Helio G88 vs Helio G90T
8. Helio G88 vs Snapdragon 662
9. Helio G88 vs Snapdragon 732G
10. Helio G88 vs Helio G95

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с Helio P70, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры