Helio P70 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
44
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
51
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
47
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 192K
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
299
Helio G90T +66%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
1395
Helio G90T +18%
1644
AnTuTu Benchmark 8
192309
Helio G90T +50%
288623
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|800 МГц
|Ядер
|3
|4
|FLOPS
|255 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P70
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
19 (14.8%)
109 (85.2%)
Всего проголосовало: 128
Сравнения с конкурентами
- Snapdragon 845 против Helio P70
- Snapdragon 632 против Helio P70
- Kirin 710 против Helio P70
- Helio P60 против Helio P70
- Snapdragon 665 против Helio P70
- Snapdragon 730 против Helio G90T
- Snapdragon 675 против Helio G90T
- Snapdragon 730G против Helio G90T
- Snapdragon 710 против Helio G90T
- Snapdragon 665 против Helio G90T