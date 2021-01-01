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Helio P70 против Helio P35

Helio P70
VS
Helio P35
Helio P70
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P70 (с графикой Mali-G72 MP3) и Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Набирает существенно больше (на 93%) баллов в AnTuTu 8 – 188K vs 97K
  • Показывает на 76% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P70
vs
Helio P35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P70 +93%
188687
Helio P35
97569
CPU 74666 44240
GPU 40391 11001
Memory 43943 27983
UX 36633 15002
Total score 188687 97569
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P70 +77%
297
Helio P35
168
Multi-Core Score
Helio P70 +43%
1380
Helio P35
965
Image compression 82.6 Mpixels/s 66.55 Mpixels/s
Face detection 11.7 images/s 9.05 images/s
Speech recognition 16.45 words/s 16.55 words/s
Machine learning 12.2 images/s 13.15 images/s
Camera shooting 9.58 images/s 5.63 images/s
HTML 5 1.69 Mnodes/s 1.3 Mnodes/s
SQLite 429.6 Krows/s 319.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P70 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 78.8 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P70 Сайт MediaTek Helio P35

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