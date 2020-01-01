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Helio P90 против Apple A9

Helio P90
Helio P90
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 170K
  • На 19% выше частота процессора (2200 против 1850 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A9
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P90
398
Apple A9 +37%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P90 +49%
1503
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Helio P90 +29%
220657
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2200 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура PowerVR Rogue Rogue
Частота GPU 970 МГц 650 МГц
Ядер 3 6
Количество ALU - 192
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 -

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Комментарии

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